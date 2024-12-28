Министерство труда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной службы

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации анонсировало планы по расширению списка организаций и специальностей для прохождения альтернативной службы в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что количество профессий, доступных для альтернативнослужащих, увеличится с 238 до 255, а число организаций, где они смогут трудиться, вырастет с 1439 до 1524.
Среди новых профессий, которые будут включены в перечень, названы метеорологи, лесничие, врачи приемного отделения, библиотекари, гидрологи, учителя-логопеды и дефектологи, а также медбратья и другие специалисты. Ожидается, что окончательный список будет доработан после общественного обсуждения.
Недавно стало известно, что в Госдуму будет внесён законопроект о предоставлении единовременной выплаты в размере 10 000 рублей для граждан старше 70 лет на приобретение топлива для отопления жилья. Председатель партии Сергей Миронов предложил установить эту выплату для пожилых людей, проживающих в населённых пунктах без центрального отопления.
До этого министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник заявила, что Центр управления регионом Московской области с декабря 2018 года обработал более 11 млн обращений о проблемах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Среди новых профессий, которые будут включены в перечень, названы метеорологи, лесничие, врачи приемного отделения, библиотекари, гидрологи, учителя-логопеды и дефектологи, а также медбратья и другие специалисты. Ожидается, что окончательный список будет доработан после общественного обсуждения.
Недавно стало известно, что в Госдуму будет внесён законопроект о предоставлении единовременной выплаты в размере 10 000 рублей для граждан старше 70 лет на приобретение топлива для отопления жилья. Председатель партии Сергей Миронов предложил установить эту выплату для пожилых людей, проживающих в населённых пунктах без центрального отопления.
До этого министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник заявила, что Центр управления регионом Московской области с декабря 2018 года обработал более 11 млн обращений о проблемах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова