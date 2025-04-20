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В российском регионе создали мобилизационный резерв «Барс 39»

В Калининградской области создали боевой мобилизационный резерв «Барс 39»
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Калининградской области сформирован мобилизационный резерв «БАРС 39», куда вошли военнослужащие запаса и контрактники. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
«Ко мне поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций создать в регионе мобилизационный людской резерв из граждан в запасе и контрактников. Нужная мера для укрепления теробороны региона. Обратился в Минобороны России. Получил поддержку», — сообщил он.
Первая группа резервистов уже приступила к тренировкам на полигоне Хмелевка, где губернатор лично вручил им шевроны и поздравил с началом подготовки. Набор в «БАРС 39» продолжается.

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«Желающие записаться, звоните по номеру: 8 (4012) 53-26-63. Или приходите в военные комиссариаты по месту воинского учёта или прибывания», — добавил он.
Ранее сообщалось, что крупнейший с начала конфликта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках акции по формуле «246 на 246» стороны освободили по 246 человек. В качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

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МИД ОАЭ: обмен пленными 19 апреля между РФ и Украиной стал самым крупнейшим
20 апреля 2025, 01:36

Фото: iStock/opolja

Крупнейший с начала конфликта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявили в Министерстве иностранных (МИД) ОАЭ, передает ТАСС.
Согласно данным ведомства, в рамках акции по формуле «246 на 246» стороны освободили по 246 человек. С начала 2024 года ОАЭ способствовали возвращению более 3,7 тысяч задержанных.

Также стоит уточнить: в качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

В МИД подчеркнули, что стороны конфликта поддержали посреднические усилия, и выразили готовность продолжать поиск путей мирного урегулирования.

«ОАЭ успешно выступили посредником в новом обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной, который стал крупнейшим с момента начала конфликта между двумя странами», — указывалось в сообщении.
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В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
ООН приняла к сведению перемирие РФ на Пасху и призывает к прочному миру на Украине
20 апреля 2025, 00:44

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН приняла к сведению объявленное Россией пасхальное перемирие, которое действует с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призываем к длительному прекращению огня в Украине и вновь заявляем о нашей поддержке значимых усилий по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира», — передает его слова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что режим прекращения огня призван обеспечить безопасность во время празднования Пасхи. Он выразил надежду, что Украина присоединится к инициативе, но подчеркнул, что российские войска готовы к возможным провокациям и нарушениям перемирия.

При этом поздним вечером 19 апреля сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия. Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля, было призвано обеспечить безопасность в праздничные дни. Однако уже в первые часы после его вступления в силу украинские силы нанесли удары по нескольким населенным пунктам.

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Выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие
Сальдо: ВСУ нарушили пасхальное перемирие и атаковали Алешки и Каховку
20 апреля 2025, 00:11

Фото: iStock/bbsferrari

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив продолжающиеся атаки на мирные города региона.
Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля, было призвано обеспечить безопасность в праздничные дни. Однако уже в первые часы после его вступления в силу украинские силы нанесли удары по нескольким населенным пунктам.

«С 18:00 зафиксированы атаки: Алешки — FPV-дроны, миномет, Голая Пристань — удары дронов-камикадзе, Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА», — сообщил Сальдо.
При этом губернатор подчеркнул, что на отдельных участках фронта обстрелы не ведутся, что, по его мнению, свидетельствует о наличии среди украинских военных тех, кто «сохранил человеческое».

До этого Путин заявил, что российские войска готовы отражать возможные провокации, но выразил надежду на соблюдение перемирия Украиной. При этом от военкора RT Андрея Филатова ранее уже передавал, что ВСУ стали нарушать пасхальное перемирие. Он сообщил, что по состоянию на 18:29 мск украинские FPV-дроны продолжали лететь в сторону России.

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«Украина будет действовать зеркально»: Зеленский выразил готовность соблюдать пасхальное перемирие

Слуцкий заявил о попытке Зеленского «выкрутить» ситуацию с пасхальным перемирием
#губернатор
#безопасность
#telegram
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#путин
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Слуцкий заявил о попытке Зеленского «выкрутить» ситуацию с пасхальным перемирием
19 апреля 2025, 22:39

Леонид Слуцкий (фото: Telegram @slutsky_l)

Владимир Зеленский, пообещавший действовать «зеркально», пытается «выкрутить» ситуацию с пасхальным перемирием. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что глава киевского режима пытается «выкрутить» ситуацию, но пока у него плохо получается. Теперь остаётся отслеживать, удержится ли Украина от провокаций на этот раз. Исход будет показателен для всего мира.

Лидер фракции ЛДПР напомнил, что именно украинская сторона неоднократно нарушала мораторий на удары по энергетическим объектам, который неукоснительно соблюдался ВС РФ.

Слуцкий подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, держит своё слово.

В заключение глава думского комитета назвал решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии «сильным и красивым ходом», который демонстрирует приверженность страны к миру, гуманизму и христианским ценностям.

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#украина
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«Украина будет действовать зеркально»: Зеленский выразил готовность соблюдать пасхальное перемирие
Зеленский: Украина готова действовать зеркально в рамках пасхального перемирия
19 апреля 2025, 21:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать «зеркально» в рамках пасхального перемирия. Фактически, глава киевского режима согласился на предложение президента России Владимира Путина.
Зеленский подчеркнул, что если Россия готова приобщиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет отвечать тем же.

«Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – заявил Зеленский в своём Telegram-канале.
Правда глава киевского режима предложил продлить перемирие после окончания пасхальных суток ещё на 30 дней. Он подчеркнул, что это покажет истинные намерения России и даст шанс миру.

Напомним, что ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе беседы с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, которое вступило в силу в 18:00 мск.

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