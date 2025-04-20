В российском регионе создали мобилизационный резерв «Барс 39»

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В Калининградской области сформирован мобилизационный резерв «БАРС 39», куда вошли военнослужащие запаса и контрактники. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
«Ко мне поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций создать в регионе мобилизационный людской резерв из граждан в запасе и контрактников. Нужная мера для укрепления теробороны региона. Обратился в Минобороны России. Получил поддержку», — сообщил он.Первая группа резервистов уже приступила к тренировкам на полигоне Хмелевка, где губернатор лично вручил им шевроны и поздравил с началом подготовки. Набор в «БАРС 39» продолжается.
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«Желающие записаться, звоните по номеру: 8 (4012) 53-26-63. Или приходите в военные комиссариаты по месту воинского учёта или прибывания», — добавил он.Ранее сообщалось, что крупнейший с начала конфликта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках акции по формуле «246 на 246» стороны освободили по 246 человек. В качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.
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