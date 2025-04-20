В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия

Крупнейший с начала конфликта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявили в Министерстве иностранных (МИД) ОАЭ, передает ТАСС.