В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия

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ООН приняла к сведению объявленное Россией пасхальное перемирие, которое действует с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призываем к длительному прекращению огня в Украине и вновь заявляем о нашей поддержке значимых усилий по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира», — передает его слова РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что режим прекращения огня призван обеспечить безопасность во время празднования Пасхи. Он выразил надежду, что Украина присоединится к инициативе, но подчеркнул, что российские войска готовы к возможным провокациям и нарушениям перемирия.
При этом поздним вечером 19 апреля сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия. Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля, было призвано обеспечить безопасность в праздничные дни. Однако уже в первые часы после его вступления в силу украинские силы нанесли удары по нескольким населенным пунктам.
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