Время героев: как Отечество поддерживает участников СВО

Видео: Минобороны РФ
Более 53 тысяч человек заключили контракт с Министерством обороны с 1 января 2024 года. Об этом заявил Дмитрий Медведев, выступая перед командирами чеченских подразделений, которые сражаются в зоне СВО.
Медведев подчеркнул, что речь идет о контрактах, заключенных в пользу объединенной группировки войск. И эти люди отправятся в зону специальной военной операции. Он добавил, что процесс привлечения контрактников идет активно и в этом сильно помогают регионы.
Все участники спецоперации имеют активную гражданскую позицию. Это настоящие патриоты своей страны, которые не остались в стороне, а приняли решение поступить на военную службу по контракту, встав на защиту родины. Военные выполняют свой долг перед Отечеством, а государство в свою очередь заботится о своих защитниках и их семьях.
Так, при подписании контракта военнослужащий получает единовременную выплату от государства и региона. Сумма составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, при выполнении боевых задач в зоне СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Также существуют дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год.
Также страна заботится дает возможность детям участников спецоперации поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети погибших и раненых военных могут поступить без экзаменов.
При этом военнослужащие и члены их семей имеют право на льготную ипотечную программу. Им предоставляется возможность приобрести достойное жилье и использованием госсредств.
Кроме того, участникам СВО предоставляются различные льготные программы, среди которых получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, бесплатные школьные обеды детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, а также компенсация за коммунальные расходы.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
Читайте также:
Ушедшего на СВО министра в Якутии заменил участник программы «Время героев»
Осенний призыв 2024: кто получит отсрочку, сроки службы и электронные повестки
Бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с МО РФ и возглавил отряд БАРС
Все участники спецоперации имеют активную гражданскую позицию. Это настоящие патриоты своей страны, которые не остались в стороне, а приняли решение поступить на военную службу по контракту, встав на защиту родины. Военные выполняют свой долг перед Отечеством, а государство в свою очередь заботится о своих защитниках и их семьях.
Так, при подписании контракта военнослужащий получает единовременную выплату от государства и региона. Сумма составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, при выполнении боевых задач в зоне СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Также существуют дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год.
Также страна заботится дает возможность детям участников спецоперации поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети погибших и раненых военных могут поступить без экзаменов.
При этом военнослужащие и члены их семей имеют право на льготную ипотечную программу. Им предоставляется возможность приобрести достойное жилье и использованием госсредств.
Кроме того, участникам СВО предоставляются различные льготные программы, среди которых получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, бесплатные школьные обеды детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, а также компенсация за коммунальные расходы.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
Читайте также:
Ушедшего на СВО министра в Якутии заменил участник программы «Время героев»
Осенний призыв 2024: кто получит отсрочку, сроки службы и электронные повестки
Бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с МО РФ и возглавил отряд БАРС
Элина Позднякова