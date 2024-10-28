В российском регионе вражеские БПЛА атаковали два предприятия, есть пострадавшие

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В Воронежской области ранены два работника после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника», — отметил он.
По его словам, два работника предприятия были ранены в Аннинском районе. Губернатор пояснил, что один из них был направлен на амбулаторное лечение, а второй на стационарное.
Помимо этого, Гусев заявил, что пожар удалось потушить около двух ночи, однако огнем были повреждены несколько сооружений, зданий и техника. Кроме этого, были повреждены два гаража с автотранспортом, которые находятся за пределами предприятия, а также окна жилого дома и участок линии электропередачи. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специалисты, проводится оценка ущерба.
«На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и емкость. Возгорания не произошло», — отметил Гусев.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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