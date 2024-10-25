На Украине призвали ВСУ отступать из важного города

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Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что солдатам ВСУ необходимо начать эвакуацию из Курахово пока еще это возможно. Соответствующее мнение он высказал на своем YouTube-канале, пишет РИА Новости.
«В ближайшее время начнется битва за Курахово. Главное вовремя вывести наше подразделение, чтобы не попасть в окружение, так как противник профессионально ведет атаки», — пояснил он.
Стариков отметил, что военные ВС России в зоне проведения специальной военной операции разрушили связанность бригад Вооруженных сил Украины. Поэтому, по его словам, логистическое обеспечение и оборонные способности украинских военных ослабли.
Кроме того, он добавил, что ВСУ потеряли инициативу на многих участках фронта, а российские силы занимают новые плацдармы. Стариков резюмировал, что «затишье на фронте закончилось».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представляет собой одно из самых эффективных современных видов вооружения. Эти быстрые и высокоманевренные ракеты практически не обнаруживаются радарами. На данный момент их перехват возможен лишь теоретически. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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