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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Черемошное дрон-камикадзе попытался атаковать автомобиль, который был припаркован, в результате пострадали двое мужчин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что боевики Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары с помощью дронов по Белгородской области. По его словам, украинские военные попытались атаковать автомобиль, но системой РЭБ дрон был подавлен. Он добавил, что двое мужчин получили легкие ранения ног, автомобиль поврежден не был.
В больнице пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Они были отправлены домой на амбулаторное лечение.
Помимо этого, он сообщил, что в результате двух атак дронов на территории сельскохозяйственного предприятия в посёлке Поляна Шебекинского городского округа были повреждены два здания и оборудование, находившееся внутри. По его словам, информация о последствиях уточняется.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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В больнице пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Они были отправлены домой на амбулаторное лечение.
Помимо этого, он сообщил, что в результате двух атак дронов на территории сельскохозяйственного предприятия в посёлке Поляна Шебекинского городского округа были повреждены два здания и оборудование, находившееся внутри. По его словам, информация о последствиях уточняется.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова