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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на передовую в район села Миньковка прибыла хорошо экипированная группа из 5 англоязычных медиков-наемников для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
По его словам, прибывшая группа хорошо экипирована. Он отметил, что все оборудование они привезли с собой. Марочко добавил, что по всем признакам группа имеет большой опыт работы в зоне боевых действий.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины установили на многоэтажных домах в Угледаре камеры наблюдения, поэтому снабжение российских войск на передовой было затруднено. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«На линию боевого соприкосновения прибыли иностранные медики-волонтеры. В район населенного пункта Миньковка зафиксировано прибытие пяти англоязычных медиков с целью оказания безвозмездной помощи украинскому медицинскому подразделению», — заявил он.
По его словам, прибывшая группа хорошо экипирована. Он отметил, что все оборудование они привезли с собой. Марочко добавил, что по всем признакам группа имеет большой опыт работы в зоне боевых действий.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины установили на многоэтажных домах в Угледаре камеры наблюдения, поэтому снабжение российских войск на передовой было затруднено. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова