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Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в тренировочных центрах и лагерях НАТО в Польше, Латвии и Литве проходит подготовка иностранных граждан для участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведётся в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы», — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооруженные силы Украины попытались атаковать Курскую АЭС, в районе города Курчатов было зафиксировано четыре удара, но все они оказались безуспешными благодаря эффективной работе системы ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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