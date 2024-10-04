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Стало известно о подготовке иностранных наемников для ВСУ в лагерях НАТО

Бортников: в лагерях НАТО в Польше, Латвии и Литве готовят наемников для ВСУ
04 октября 2024, 10:04
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в тренировочных центрах и лагерях НАТО в Польше, Латвии и Литве проходит подготовка иностранных граждан для участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведётся в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



Вооруженные силы Украины попытались атаковать Курскую АЭС, в районе города Курчатов было зафиксировано четыре удара, но все они оказались безуспешными благодаря эффективной работе системы ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэс
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#всу
#пво
Названо число наемников в рядах ВСУ
Бортников: число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ достигло 18 тысяч
04 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В рядах ВСУ больше всего присутствуют наемники из Грузии, Франции и Польши. Об этом рассказал директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.
«Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства», — сказал Бортников.

Он отметил, что больше всего на Украине наемников из Польши, Франции и Грузии. При этом в последнее время там все чаще начали встречаться военные из стран Латинской Америки.

Бортников пояснил, что вербовка наемников в ВСУ за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений.

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#сво
#всу
#киев
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Воронежский губернатор раскрыл последствия пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ
Воронежский губернатор Гусев: пожар из-за дрона не нанёс ущерба нефтебазе
04 октября 2024, 10:43

Фото: iStock/Distortion Media

Нефтебаза в Воронежской области, загоревшаяся после падения украинского беспилотника, не получила серьёзных повреждений. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.
Отмечается, что в результате падения дрона ВСУ на территории нефтебазы произошло небольшое возгорание на пустом резервуаре. Оно было оперативно ликвидировано сразу же после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе нанесено не было.

Также во время перехвата беспилотников никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб продолжают обходить территорию с целью уточнения возможных последствий произведённой ВСУ атаки. По последним данным, повреждений не зафиксировано ни на одном объекте региона.

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#воронежская область
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#всу
#атака
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На Западе сообщили о крахе ВСУ на важном направлении
Журналист Боуз: ВСУ при вторжении в Курскую область потеряли тысячи солдат
04 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/Jakub Laichter

При провальном вторжении в курское приграничье ВСУ потеряли тысячи солдат. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Провальное наступление украинской армии в Курской области обошлось очень дорого. Тысячи убитых, раненых и пленных и буквально сотни уничтоженных единиц ценной бронетехники», — написал Боуз в социальной сети X.
Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников заявил, что вторжением на территорию российского региона Украина поставила под сомнение возможность мирных переговоров, практически сорвала их. По крайней мере, до тех пор, пока части ВСУ находятся по эту сторону границы.

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#украина
#аэс
#новости
#всу
#удар
#атака
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Бортников: Атакой на Курскую область Киев хотел спровоцировать жёсткий ответ РФ
04 октября 2024, 10:14

Фото: сайт Кремля

Вылазка ВСУ в Курской области была направлена на провокацию жёсткого ответа со стороны России. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
В своём выступлении на 55-м заседании СОРБ в Астане глава Совета отметил, что вторжением на территорию российского региона Украина поставила под сомнение возможность мирных переговоров, практически сорвала их. По крайней мере, до тех пор, пока части ВСУ находятся по эту сторону границы.

Глава ФСБ России также отметил, что Запад был бы не прочь расширить зону боевых действий, втянув в конфликт Молдавию и Белоруссию. США и Великобритания стремятся лишить нейтральные государства проводить независимую политику. Англосаксы хотят установить над суверенными государствами тотальный контроль, а их народы расценивают только в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов, заключил Бортников.

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#украина
#контроль
#великобритания
#всу
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Атака Курской АЭС, удар по Харькову, «страшный день» в Белгородской области: последние новости СВО
04 октября 2024, 09:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС, в районе города Курчатов было зафиксировано четыре удара, но все они оказались безуспешными благодаря эффективной работе системы ПВО. В Угледаре российские войска продолжают зачистку населенного пункта от остатков украинских боевиков. О последних событиях в зоне СВО на 4 октября расскажет «Радио 1».

Курская область


Экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации провел успешную операцию, уничтожив живую силу и ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Удар был нанесен с использованием авиационных ракет. Кроме того, артиллерийские расчеты ВДВ нанесли удар по украинскому складу с оружием и техникой в Курской области с помощью гаубиц Д-30. Объект был обнаружен с помощью беспилотников.

Ранее губернатор Алексей Смирнов сообщил о попытке атаки Курской АЭС с помощью беспилотника. Причиной взрывов вблизи объекта стали обломки сбитого дрона. Минобороны РФ не прокомментировало данную информацию.

«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы», — подчеркнул Смирнов.

В Суджанском районе продолжаются встречные бои, российские войска продвинулись в районе населённого пункта Плехово. Поступает информация о концентрации сил ВСУ у границы с Глушковским районом, что может свидетельствовать о подготовке новой попытки прорыва к Тёткино силами до бригады.

Вечером 3 октября в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что украинская армия якобы обстреляла Курскую АЭС снарядом французского производства. Однако попытка атаки была пресечена средствами ПВО — воздушная цель упала примерно в пяти километрах от станции, вызвав пожар на месте падения.

Фото: istock/Dmitry Andreev

Страшный день» в Белгородской области


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил 2 октября «страшным днём» для региона. В результате атак ВСУ погибли четыре мирных жителя, а 24 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одной из трагических событий стала атака беспилотников на село Крапивное в Шебекинском городском округе, где погиб мужчина, а среди пострадавших оказались двое детей. Трёхлетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, а 14-летняя девочка — минно-взрывные травмы и ранения стопы. Мать старшей девочки находится в больнице в тяжёлом состоянии с множественными травмами.

Также днём на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона FPV украинской армии атаковали грузовые автомобили. В результате один водитель погиб, второй был ранен и госпитализирован.

Харьковское направление


По информации российских военкоров, на Купянском направлении украинские силы используют беспилотники с зажигательными снарядами. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что таким образом украинские боевики создали несколько очагов возгорания леса в районе реки Оскол на освобожденной территории. Эти действия представляют угрозу для жилых домов в близлежащих населенных пунктах.

ВС РФ ведут активные боевые действия в Харьковской области, нанося удары по различным объектам, включая железнодорожную станцию «Балашовка» и цехи в Салтовке и Шевченковском районе.

Канал «Рыбарь» сообщает, что в Харькове противник пытается представить разрушения в многоэтажном доме как результат удара российского ФАБ с УМПК. Однако, судя по кадрам, разрушения не соответствуют мощи такого типа вооружения. Вероятнее всего, это последствия ошибочной работы ПВО или артиллерии ВСУ по своим же позициям, о чем свидетельствуют данные местных жителей.

Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 113-й и 129-й бригадам территориальной обороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск и города Харьков. Бои продолжаются в Волчанске и районе Глубокого.

Пушилин рассказал, почему Угледар был так важен для Киева
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Запорожское направление


Российские войска продолжают активные атаки на позиции ВСУ в районе Орехова. Бои здесь носят преимущественно позиционный характер, и значительных изменений линии боевого соприкосновения не наблюдается.


Донецкое направление


В Угледаре продолжается очистка города и его окрестностей. Интенсивные бои идут в районе Катериновки. Российские силы развивают наступление на северо-запад от Водяного, а в Цукурино добились тактического успеха, захватив террикон шахты южнее населённого пункта и продолжая охват Цукурино с флангов. В Дзержинске идут тяжелые городские бои.

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#минобороны рф
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Российские бойцы спасли военного медика ВСУ, просившего его добить
04 октября 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Российские солдаты спасли военного медика украинской 59-й бригады Игоря Мацака. Он был ранен в бедро и просил бойцов добить его.
В разговоре с РИА Новости пленный рассказал, что его не забрали во время эвакуации и он сутки пролежал в лесополосе. Он был уверен, что сослуживцы знали о том, что он там лежит, так как над ним всё время кружил дрон. Когда он подал знак, что жив, беспилотник сбросил на него боеприпас, после чего Мацак решил, что безопаснее будет притвориться мёртвым.

Затем подошли русские бойцы, перевязали его, вынесли с поля боя и передали медикам. Солдат вспоминает, что с ним всё время разговаривали, поили чаем, давали сигареты, чтобы он не потерял сознание от потери крови.

«Я просил их добить меня, а они подобрали. Сказали: "Не можем, ты же без оружия"», — рассказал Мацак.

По его словам, ему теперь поставят аппарат Илизарова, чтобы нога быстрее восстановилась. Украинский пленный также сказал, что не держит зла на своих бывших сослуживцев за то, что они пытались добить его.

«Думаю, каждому своё. Никого не осуждаю. Я своё уже получил, уверен, что и они получат», — заключил украинец.

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#сигареты
#беспилотник
#дрон
#боеприпас
#аппарат
#солдат
#всу
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На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ
Марочко: на передовую в ДНР прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ
04 октября 2024, 09:44

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на передовую в район села Миньковка прибыла хорошо экипированная группа из 5 англоязычных медиков-наемников для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«На линию боевого соприкосновения прибыли иностранные медики-волонтеры. В район населенного пункта Миньковка зафиксировано прибытие пяти англоязычных медиков с целью оказания безвозмездной помощи украинскому медицинскому подразделению», — заявил он.

По его словам, прибывшая группа хорошо экипирована. Он отметил, что все оборудование они привезли с собой. Марочко добавил, что по всем признакам группа имеет большой опыт работы в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины установили на многоэтажных домах в Угледаре камеры наблюдения, поэтому снабжение российских войск на передовой было затруднено. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#медики
#сво
#всу
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Командир полка Сид: гарнизону ВСУ в Угледаре помогали «глазастые» дома
04 октября 2024, 09:37

Фото: istock/IherPhoto

Командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины установили на многоэтажных домах в Угледаре камеры наблюдения, поэтому снабжение российских войск на передовой было затруднено. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что 3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за город продолжались более двух лет.

«После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры», — поделился он в беседе.

По его словам, было принято решение прорубить «дорогу жизни» в лесополосе, которая почти вплотную примыкала к позициям. Длина этой просеки составила восемь километров. Боеприпасы и продукты перевозили на мотоциклах.

Однако у села, где размещались солдаты, уже была открытая местность. Поэтому, как отметил командир полка, все приходилось переносить вручную.

В результате возникла идея создать самоходные тележки на электродвигателе. Бойцы разработали программное обеспечение и закупили необходимые компоненты. В итоге тележка начала доставлять грузы, а ее оператор находился в безопасном месте на расстоянии нескольких километров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#продукты
#боеприпасы
#солдаты
#сво
#минобороны
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Дезертиры из ВСУ устроили митинг в Николаевской оласти
04 октября 2024, 09:04

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Военнослужащие 123-й бригады территориальной обороны ВСУ отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации их части в Донбассе. После этого дезертиры устроили митинг в Николаевской области.
Как сообщает украинский телеканал «Общественное», протестную акцию солдаты организовали на центральной площади города Вознесенск. Около сотни военных выражали недовольство недостаточным уровнем подготовки новобранцев, а также дефицитом вооружений для ведения боевых действий в на Донецком направлении.

По словам одного из участников митинга командира взвода по имени Сергей, на такой шаг их толкнул крайне низкий уровень снабжения украинской армии. Боец рассказал, что неоднократно просил командование доставить им на передовую пулемёты, но так и не смог этого добиться.

Приехавший на митинг начальник управления психологической поддержки персонала командования сил территориальной обороны Александр Пухальский пригрозил военным ответственностью за самовольное оставление своей части.

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#митинг
#солдаты
#всу
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