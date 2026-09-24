В Ростове-на-Дону подростка задержали у отдела полиции с планом поджога служебного авто
В Ростове-на-Дону правоохранители задержали 16-летнего юношу, которого подозревают в подготовке поджога полицейской машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.
Сотрудники полиции обратили внимание на подростка во время патрулирования: он фотографировал здание отдела. После задержания к проверке подключились сотрудники Центра по противодействию экстремизму и УФСБ.
По версии силовиков, несовершеннолетний действовал по инструкциям мошенников. Он приобрел бутылки с жидкостью для розжига и салфетки из микрофибры. Затем юноша должен был наблюдать за автомобилями возле отдела и поджечь один из них.
Следователи открыли уголовное дело о покушении на умышленное повреждение имущества. На период расследования подростку назначили запрет определенных действий. Обстоятельства инцидента уточняют.
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