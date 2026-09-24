В Ростове-на-Дону подростка задержали у отдела полиции с планом поджога служебного авто

24 сентября 2026, 14:21

В Ростове-на-Дону школьник чуть не поджег полицейскую машину по указке аферистов

Фото: iStock/blinow61

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали 16-летнего юношу, которого подозревают в подготовке поджога полицейской машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.