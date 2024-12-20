В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за воздушной опасности

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Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону до утра 21 декабря из-за воздушной опасности. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.
В связи с повышением уровня воздушной опасности в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение о введении режима повышенной готовности.
Логвиненко отметил, что с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря все средства городского звена РСЧС переведены в режим экстренного реагирования.
Кроме того, глава городской администрации напомнил жителям о действиях при получении сигнала о воздушной опасности. Подробные памятки о действиях также размещены на официальном портале городской Думы и администрации Ростова-на-Дону.
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Логвиненко отметил, что с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря все средства городского звена РСЧС переведены в режим экстренного реагирования.
Кроме того, глава городской администрации напомнил жителям о действиях при получении сигнала о воздушной опасности. Подробные памятки о действиях также размещены на официальном портале городской Думы и администрации Ростова-на-Дону.
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Анастасия Чинкова