Гладков: в Белгороде при атаке дрона ВСУ пострадали три мирных жителя
В Белгороде от удара украинского беспилотника пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Мужчина находится в тяжелом состоянии. Со множественными осколочными ранениями его доставили в областную клиническую больницу. Также госпитализировали его супругу с ожогом предплечья. Еще одному пострадавшему с баротравмой и травмой ноги оказывается медпомощь в городской больнице №2.
Кроме того, в результате атаки произошло возгорание легкового автомобиля. Сотрудники МЧС выехали на адрес и ликвидировали огонь. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Напомним, этой ночью при налете вражеских дронов на регион пострадали еще два человека.
