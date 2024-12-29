В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо

Фото: iStock/Standart
От атаки украинского БПЛА на Ростовскую область пострадали постройки в локомотивном депо в Сальске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, повреждения незначительные: выбиты стекла. Слюсарь отметил, что возгорания на месте падения дрона нет.
Люди, по предварительной информации, не пострадали. Сотрудники дежурных служб выехали к локомотивному депо Сальска, добавил врио губернатора региона.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Киеве допустили завершение конфликта с гарантиями и без членства в НАТО
Над Ростовской областью сбили дрон ВСУ
Гладков: боевики ВСУ атаковали за сутки 21 населенный пункт под Белгородом
Люди, по предварительной информации, не пострадали. Сотрудники дежурных служб выехали к локомотивному депо Сальска, добавил врио губернатора региона.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Киеве допустили завершение конфликта с гарантиями и без членства в НАТО
Над Ростовской областью сбили дрон ВСУ
Гладков: боевики ВСУ атаковали за сутки 21 населенный пункт под Белгородом
Екатерина Коршунова