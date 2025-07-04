04 июля 2025, 09:22

Фото: Медиасток РФ

На фронтах Сумского, Херсонского и Запорожского направлений продолжаются интенсивные боевые действия, где российские войска успешно отражают контратаки ВСУ и укрепляют свои позиции. В Сумской области уничтожена штурмовая группа противника, в то время как на Херсонском направлении российская артиллерия активно подавляет огневые точки врага. «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне СВО.





Содержание Атака БПЛА ВСУ 4 июля Сумское направление Херсонское направление Запорожское направление Угледарское направление Торецкое направление Часовоярское направление Купянское направление Харьковское направление

Атака БПЛА ВСУ 4 июля

Сумское направление

Херсонское направление

Запорожское направление

Угледарское направление

Фото: Медиасток РФ



Торецкое направление

Часовоярское направление

Российский флаг поднят над Меловым в Харьковской области

Купянское направление

Харьковское направление