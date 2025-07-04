Удары по Ростовской области и Подмосковью, уничтожение ВСУ в приграничье, штурмы под Угледаром: последние новости СВО
На фронтах Сумского, Херсонского и Запорожского направлений продолжаются интенсивные боевые действия, где российские войска успешно отражают контратаки ВСУ и укрепляют свои позиции. В Сумской области уничтожена штурмовая группа противника, в то время как на Херсонском направлении российская артиллерия активно подавляет огневые точки врага. «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне СВО.
Атака БПЛА ВСУ 4 июляВрио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в Telegram о том, что украинские беспилотники атаковали несколько районов Ростовской области: Азов, Миллеровский и Тарасовский.
В поселке Долотинка из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный дом, обрушилась плита перекрытия, и жертвой инцидента стала женщина-пенсионер, бывшая учительница. Он также сообщил, что 20 жителей были эвакуированы. В Азове и Азовском районе поступило множество сообщений о повреждениях окон и дверей в домах, а также автомобилей, припаркованных рядом. По предварительным данным, пострадавших не было.
Утром беспилотники атаковали Сергиево-Посадский округ в Московской области. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова в Telegram. Она проинформировала о том, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции в микрорайоне Звездочка. В целях безопасности было отключено несколько трансформаторных подстанций.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения украинских беспилотников пострадали два человека.
Сумское направлениеНа Сумском направлении ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Бессаловки и расширили свои позиции вблизи Тёткино. В окрестностях Юнаковки и соседних сел противник предпринял более десяти контратак, но все они были успешно отражены. Встречные бои продолжаются, однако российские войска сохраняют инициативу.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении продолжаются операции по подавлению огневых точек и логистических маршрутов противника. За сутки ВСУ выпустили 37 артиллерийских снарядов по левобережью, в результате чего семь гражданских лиц получили ранения. Российские войска активно применяют артиллерию и беспилотники для уничтожения складов и маршрутов снабжения ВСУ, что затрудняет укрепление позиций противника.
Запорожское направлениеЗапорожский участок остается одним из наиболее активных. ВС РФ продолжают наращивать давление на оборону ВСУ в северо-западной части села Каменское, заставляя противника отступать под интенсивным огнём.
В северной части Щербаков продолжаются интенсивные бои, где российские штурмовые группы оказывают давление на ВСУ, применяя тактику точечных ударов. Столкновения продолжаются на подступах к Новоандреевке и Новоданиловке, а в Малой Токмачке российские войска добились тактических успехов, что позволяет им укреплять свои позиции для дальнейшего наступления.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении интенсивность боевых действий несколько снизилась, однако российские войска продолжают сохранять инициативу. В районах Малиевки и Воскресенки идут позиционные бои, в то время как вблизи Поддубного и Мирного ВС РФ проводят артподготовку перед штурмом. Укрепления ВСУ методично разрушаются с использованием FPV-дронов и высокоточных боеприпасов, что создает условия для дальнейшего продвижения.
Торецкое направлениеНа западном фланге Торецкого направления ВСУ предприняли попытку фланговой контратаки в районе Яблоновки со стороны Степановки, но она была успешно отбита. В самой Яблоновке и районе Александро-Калиново идут тяжелые бои, где российские войска удерживают инициативу. Севернее Торецка фиксируются боестолкновения в районах Белой Горы и Нелеповки, где ВС РФ продолжают оказывать давление на позиции противника.
Часовоярское направлениеЧасов Яр остается центром ожесточенных боев. ВСУ сохраняют преимущество в использовании дронов, нанося удары по всему городу, однако на земле российские войска демонстрируют успехи.
Штурмовые группы продолжают наступление в микрорайоне Шевченко, очищая позиции противника. Российские войска достигли северных окраин Николаевки и наносят удары по ВСУ в районе Червоного. В Ступочках продолжаются ожесточенные встречные бои, в ходе которых обе стороны несут потери, однако российские силы постепенно вытесняют противника.
Российский флаг поднят над Меловым в Харьковской области