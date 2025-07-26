В Ростовской области при атаке дрона сгорел автомобиль, погибли двое
Зимовниковский район Ростовской области подвергся атаке дрона. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
В результате атаки сгорел автомобиль, погибли два человека. В настоящее время их личности устанавливаются.
По словам главы региона, ЧП произошло возле дороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. На месте работают специалисты. Иные подробности на данный момент не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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