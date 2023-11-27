В Ростовской области сбит украинский беспилотник

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В Каменском районе Ростовской области силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат, разрушений не земле нет. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
«В 9.30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу», - написал Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее также стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины попытались совершить очередную атаку на авиационный завод в Смоленской области. По информации СМИ, провальная попытка атаки произошла утром 26 ноября, в воскресенье.Два беспилотника Вооруженных сил Украины самолётного типа были замечены в небе над Смоленской областью. Первый был сбит около 09:00 в Заднепровском районе Смоленска. Второй дрон, показавшийся примерно полчаса спустя, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
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