Ростовскую область атаковали 10 ракет ВСУ

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Средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет. В Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он добавил, что осколки сбитых ракет повредили остекление в доме по улице Речная. А во дворе частного дома по улице Карла Маркса нашли фрагмент ракеты. В настоящее время спецслужбы оцепили место.
По предварительным данным, в результате вражеской ракетной атаки никто не пострадал.
По информации Telegram-канала «Военная хроника», основная часть украинских ракет была сбита или перехвачена в районе Малой Каменки в 70 км от военного аэродрома Миллерово. Предполагается, что ракеты выпустили из-под Покровска. SHOT пишет, что среди них были американские ATACMS, а целью был город Каменск-Шахтинский.
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Элина Позднякова