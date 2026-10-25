В Ростовской области силы ПВО сбили более 50 украинских дронов
В Ростовской области за ночь силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что средства противовоздушной обороны РФ отразили атаку в пяти районах Ростовской области: Верхнедонском, Миллеровском, Кашарском, Чертковском и Шолоховском. В настоящий момент информация о пострадавших или разрушениях на земле не поступала. В ближайшее время сведения будут уточняться.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
Читайте также: