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На Западе назвали секретное подразделение ВСУ, которое стоит за ударами вглубь РФ

Bloomberg: За ударами вглубь территории РФ стоит секретное подразделение ВСУ «Кайрос»
Фото: iStock/Alex Kochev

За ударами вглубь территории России стоит секретное подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Bloomberg.



Речь идёт о подразделении под названием «Кайрос». Сначала оно действовало как отдельный батальон глубоких ударов, но затем его расширили и преобразовали в 7-й отдельный центр Сил беспилотных систем. Новое командование насчитывает сотни военнослужащих и может руководить другими подразделениями.

В публикации утверждается, что на счету «Кайроса» множество атак, для которых используются беспилотники и крылатые ракеты. Среди целей — российские нефтеперерабатывающие заводы и морские танкеры.

Ранее «Радио 1» передавало, что готовые к выпуску песни для нового альбома народной артистки РФ Ларисы Долиной пропали из облачного хранилища «Яндекса» после того, как в работе сервисов компании произошли сбои. Неполадки были связаны с атаками украинских БПЛА.

Мария Моисеева

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