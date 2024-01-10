ВС РФ разбомбили украинские цеха сборки беспилотников

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Российские бойцы поразили склад боеприпасов ВСУ и два цеха по сборке дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также стало известно об очередной попытке Киева нанести удар по российской территории с использованием БПЛА. Средствами ПВО дрон ВСУ уничтожен над Воронежской областью. Жертв и разрушений на земле удалось избежать. Прежде сообщалось, что украинский беспилотник был сбит над Саратовской областью. ВСУ выпустили дрон минувшей ночью. В результате инцидента никто не пострадал.
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Анастасия Крестьянова