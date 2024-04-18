В Ростовской области уничтожили три беспилотника

Фото: istock / chameleonseye
Система противовоздушной обороны уничтожила три беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев.
Как утверждает региональный глава, попытка атаки была пресечена в районе Каменска-Шахтинского ночью.
Последствия на земле уточняются, добавил губернатор.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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«Около 02:00 ночи в районе в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА», — написал Голубев.
Последствия на земле уточняются, добавил губернатор.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак