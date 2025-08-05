В Ростовской области в результате атаке БПЛА загорелась подстанция

05 августа 2025, 07:44

Фото: iStock/abadonian

В Ростовской области средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.