В Ростовской области в результате атаке БПЛА загорелась подстанция
В Ростовской области средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Атака произошла в нескольких районах, включая Белую Калитву, Тацинский, Чертковский и Миллеровский.
К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Однако в результате атаки произошли возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пожарные службы оперативно ликвидировали возгорание.
Кроме того, в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Пожар также был быстро потушен, и угрозы для жителей не возникло. Специалисты продолжают работу по обеспечению безопасности в регионе и мониторингу ситуации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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