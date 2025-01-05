В Ростовской области во время ночной атаки ВСУ был ранен семилетний ребёнок

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Во время массовой атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область в ночь на 5 января в Неклиновском районе пострадал семилетний ребёнок. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
В своём телеграм-канале он уточнил, что мальчик находился у себя дома, когда в здание попали обломки сбитого беспилотника. Пострадавшего ребёнка экстренно доставили в больницу скорой медицинской помощи Таганрога. Врачи провели все необходимые медицинские процедуры. В настоящее время жизни мальчика ничто не угрожает.
В ночь на 5 января дежурные силы ПВО в небе над Ростовской областью сбили 37 украинских беспилотников. В ходе массовой атаке, по словам Слюсаря, дроны ВСУ были ликвидированы в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.
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Александр Бойцов