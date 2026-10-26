Рейсовый втобус съехал в кювет под Новосибирском, восемь человек пострадали
В Новосибирской области рейсовый автобус съехал в кювет. Об этом сообщили в ночь на 26 октября в канале «Полиция54» на платформе MAX.
ДТП случилось в Новосибирском районе. На месте работает экипаж ДПС. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и точное количество пострадавших. В настоящий момент известно, что за медицинской помощью после инцидента обратились восемь человек.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Свердловской области правоохранительные органы начали проверку после схода с рельсов вагонов грузового поезда и их последующего возгорания. Подробности читайте в нашем материале.
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