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В Ровенской области подтвердили подрыв поезда с грузом для ВСУ

Фото: iStock/designbydx

Фото: iStock/designbydx

В Ровенской области был подорван поезд, перевозящий груз для украинской армии. Данный факт подтвердил глава местной региональной администрации Александр Коваль в своем telegram-канале.


Чрезвычайную ситуацию политик подтвердил без подробностей. В частности он лишь сообщил о внештатной ситуации на одном из объектов железной дороги. Инцидент случился в Дубенском районе в ночь на 22 января. Пострадавших в результате происшествия нет.

При этом в соцсетях пишут о причастности к подрыву пророссийского сопротивления. Из-за взрыва с рельсов сошло 10 вагонов. Происшествие случилось возле населенного пункта Судобичи.

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В Москве приостановили работу аэропорта Внуково на фоне атаки БПЛА
24 января 2025, 02:53

Фото: iStock/Neil Bussey

В Москве с 01:32 была приостановлена работа аэропорта Внуково на фоне атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 МСК введены также в аэропорту Внуково», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Напомним, что ранее была временно приостановлена работа столичных аэропортов Домодедово и Жуковский. Ограничения ввели на фоне атаки украинских беспилотников на Москву. Средства ПВО сбили дроны в городском округе Коломна, в Раменском городском округе, в городском округе Подольск и в Троицком административном округе Москвы.

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Мэр Куцак: несколько улиц Курска остались без света после атаки дронов ВСУ
24 января 2025, 02:33

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Несколько улиц Курска оказались обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом рассказал мэр города Игорь Куцак в своем telegram-канале.
«В результате падения обломков украинского БПЛА на одной из улиц повреждены электропровода», — написал Куцак.

Обесточенным оказался район улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков. После завершения работ экстренных служб бригады приступят к ремонту электропровода. Утром комиссия даст оценку повреждений.

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Дубинский: Зеленского нужно отстранить от власти из-за его неадекватности
24 января 2025, 02:19

Фото: iStock/al_la

По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, Владимира Зеленского нужно отстранить от власти по причине его неадекватности. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья», — написал в своем telegram-канале Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Свое заявление депутат сделал на фоне выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там глава киевского режима обвинил западных партнеров в обмане о вступлении Украины в НАТО.

Как отметил Дубинский, высказывания Зеленского связаны с его постепенным ухудшением психического здоровья. Также сейчас у него можно наблюдать признаки нервного срыва.

«У меня только один ответ. Он безумен. Сумасшедший. И живет в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чем не был виноват», — добавил депутат.

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Собянин: в Троицком административном округе города Москвы сбит БПЛА
24 января 2025, 02:01

Фото: iStock/aapsky

В Троицком административном округе города Москвы был сбит беспилотник. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит ещё один вражеский беспилотник», — пишет Собянин в своем telegram-канале.

На местах работают экстренные службы. Как сообщают в Росавиации, в столице временно остановили работу аэропорта Внуково.

Напомним, что Москва подверглась атаке беспилотников в ночь на 24 января. Дроны были сбиты в городском округе Коломна, в Раменском городском округе и в городском округе Подольск. Также остановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский.

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Shot: в районе Рязанского НПЗ пожар после падения обломков дронов ВСУ
24 января 2025, 01:51

Фото: iStock/abadonian

В районе НПЗ в Рязани произошел пожар, предварительно, в результате падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщают в Shot.
«Очевидцы сообщают о возгорании в районе Рязанского НПЗ. Предварительно, оно началось в результате падения обломков уничтоженных БПЛА», — пишут в telegram-канале.

Также в Рязани продолжается работа по ликвидации последствий налета беспилотников ВСУ. Экстренные службы работают на местах происшествий.


Напомним, что в ночь на 24 января Рязань подверглась атаке дронов ВСУ. Налет был совершен на местный нефтезавод. В результате падения одного из обломков начался пожар в частном доме.

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#дрон
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Mash: аэропорты Домодедово и Жуковский закрыли на фоне взрывов в Подольске
24 января 2025, 01:34

Фото: iStock/Sitikka

В ночь на 24 января в 0:22 была временно прекращена работа аэропортов Домодедово и Жуковский на фоне взрывов в городском округе Подольск. Об этом пишут в Mash.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет», — говорится в сообщении telegram-канала.

В издании рассказывают о четырех взрывах в Подольске. К тому же грохот был слышан в Климовске.

Чуть позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух сбитых беспилотниках в городском округе Подольск. Глава города отметил, что дроны летели на столицу.

Также ранее Собянин рассказывал о сбитых беспилотниках в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Дроны пытались совершить атаку на Москву.

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#подольск
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Собянин: средства ПВО отразили атаку беспилотников на Москву
24 января 2025, 01:20

Фото: iStock/NiseriN

Средства ПВО Минобороны отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву», — пишет глава Москвы в своем telegram-канале.

Дроны были подавлены в городском округе Коломна и Раменском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сейчас на местах инцидента работают экстренные службы.

Напомним, что в ночь на 24 января атаке беспилотников ВСУ также подверглась Рязань. Жители города рассказывают о более чем 10 взрывах в небе над городом.

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Mash: в Рязани загорелся частный дом в результате падения обломков дрона ВСУ
24 января 2025, 01:08

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Рязани загорелся частный дом после падения на него обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Mash.
«Пожар в частном доме после падения обломков беспилотника в Рязани», — пишут в telegram-канале.

По предварительным данным, возгорание произошло в коттеджном поселке Дашково-Песочня.


Напомним, что украинские беспилотники совершили атаку на Рязань в ночь на 24 января. Целью налета дронов стал местный нефтезавод. Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших в результате происшествия нет.

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#рязанская область
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Shot: дроны ВСУ атакуют рязанский нефтезавод
24 января 2025, 00:50

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники совершили атаку на нефтяной завод в Рязани. Об этом сообщают в Shot.
«Жители Рязани сообщают о взрывах над городом. Предварительно, беспилотники ВСУ пытаются атаковать местный нефтезавод», — говорится в telegram-канале.

На данный момент известно о более чем 10 взрывах над территорией города. В регионе работает система ПВО, которая уже сбила несколько дронов.



Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших от происшествия нет. Сейчас оцениваются причиненный материальный ущерб.

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#дрон
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