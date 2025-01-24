В Ровенской области подтвердили подрыв поезда с грузом для ВСУ

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В Ровенской области был подорван поезд, перевозящий груз для украинской армии. Данный факт подтвердил глава местной региональной администрации Александр Коваль в своем telegram-канале.
Чрезвычайную ситуацию политик подтвердил без подробностей. В частности он лишь сообщил о внештатной ситуации на одном из объектов железной дороги. Инцидент случился в Дубенском районе в ночь на 22 января. Пострадавших в результате происшествия нет.
При этом в соцсетях пишут о причастности к подрыву пророссийского сопротивления. Из-за взрыва с рельсов сошло 10 вагонов. Происшествие случилось возле населенного пункта Судобичи.
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Иван Мусатов