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Вооруженные силы РФ нанесли удар по подконтрольной ВСУ Снигиревке в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой», — сказал Лебедев.
Сообщается, что под удар попала группа охотников на беспилотники вместе со специальным оборудованием. К месту удара были направлены гражданские и военные автомобили скорой помощи. Подпольщик отметил, что после первых взрывов была слышна вторичная детонация.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что РФ видит войну как фильм, а Запад — как статичную картинку. Именно поэтому российские военные одерживают верх в украинском конфликте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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