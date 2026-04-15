Военнопленный заявил о призыве в ВСУ людей с гепатитом и диабетом
Украинский военнослужащий Николай Герман, находящийся в плену, рассказал о практике мобилизации в рядах ВСУ. Он сообщил, что избежать отправки в армию без взятки почти нереально. Об этом пишет РИА Новости.
Боевик заявил, что примерно 90% его товарищей попали на службу принудительно.
«По здоровью у меня есть проблемы с ногами. Это нормально, ты же ходишь? Ходишь, и все. Ты видишь? Видишь, значит все нормально. А у них нету там особых. Там люди с гепатитом, сахарным диабетом. Кого они видят, кого они поймали, того они и доставляют», — пояснил Герман.
Он подчеркнул невозможность пройти военно-врачебную комиссию без крупной суммы денег. По словам пленного, его сослуживцы описывали разные случаи попадания в армию. Одних забирали прямо из магазина, других останавливали на блокпосту. Кого-то сдал сосед, а иных — участковый.
