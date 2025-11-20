Достижения.рф

Быстрая реакция командира ВС РФ спасла жизни бойцов на Краматорском направлении

Фото: iStock/vadimrysev

Командир группы взвода охраны своевременно обнаружил приближающиеся к технике РФ украинские FPV-дроны и спас жизнь бойцу полка беспилотных систем «Буревестник». Об пишет РИА Новости со ссылкой пресс-службу группировки войск «Юг».



Бойцы взвода охраны и сопровождения выполняли задачу по доставке боеприпасов, провизии и горюче-смазочных материалов на одну из позиций полка на Краматорском направлении. Группа передвигалась на квадроцикле.

В какой-то момент их заметили украинские БПЛА. Сработавший дрон-детектор позволил военнослужащим быстро обнаружить угрозу, спешиться и занять оборону.

«Один из дронов удалось сбить точным выстрелом, второй дрон пытался атаковать квадроцикл и был тоже сбит», — говорится в публикации.
Солдаты РФ действовали слаженно и четко. Никто из личного состава не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Мария Моисеева

