Силы ПВО уничтожили БПЛА над Тулой

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В Туле средствами ПВО Минобороны России был уничтожен вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА», — написал губернатор.По его данным, жертв и разрушений нет, оперативные службы продолжают работу.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе около полуночи, а в 1:21 по московскому времени отменена. Ситуация находится под контролем.
Ранее сообщалось, что троих сахалинцев обвинили в похищении с избиением жертвы металлической трубой. Подозреваемых задержали. Сейчас решается, какую меру пресечения к ним применить.
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