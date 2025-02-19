В Запорожской области уничтожили микроавтобус ВСУ с военными

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Микроавтобус с военнослужащими ВСУ и хранилище горючего недалеко от завода «Агротех» в Запорожской области уничтожены ударами дронов. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, атаки затронули несколько населенных пунктов, включая Орехов.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отменил свой визит в Эр-Рияд на фоне российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что для украинской стороны переговоры между Россией и США стали сюрпризом, и он не хочет, чтобы все решалось за его спиной.
В то же время стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с Владимиром Путиным
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«Удары нанесены по ряду населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По пути в Орехов уничтожен военный микроавтобус с боевиками. Попался нашим БпЛАшникам», — сообщил Лебедев РИА Новости.Лебедев также уточнил, что удар в районе завода «Агротех» вызвал серьезный пожар, предположительно из-за поражения хранилища горючего.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отменил свой визит в Эр-Рияд на фоне российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что для украинской стороны переговоры между Россией и США стали сюрпризом, и он не хочет, чтобы все решалось за его спиной.
В то же время стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с Владимиром Путиным
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Мария Моисеева