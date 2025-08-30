В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в личном блоге заявил, что рано утром в Сызрани пресекли попытку атаки ВСУ на предприятие.
Беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие, сообщил Федорищев. В связи с этим Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Самары (Курумоч). Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: