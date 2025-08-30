В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие

30 августа 2025, 07:30

В Сызрани пресекли попытку атаки БПЛА ВСУ на промпредприятие

Фото: iStock/Dragon Claws

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в личном блоге заявил, что рано утром в Сызрани пресекли попытку атаки ВСУ на предприятие.