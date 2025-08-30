В США признались в поставках на Украину оружия, способного бить вглубь РФ

30 августа 2025, 00:58

Постпред при НАТО: США поставляют Киеву оружие, позволяющее бить по РФ глубже

Фото: iStock/Ruma Aktar

Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружение, которое позволяет наносить более глубокие удары по территориям России. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в эфире телекомпании Fox News.





Дипломат отметил, что администрация президента Дональда Трампа обеспечивает Украину средствами поражения для усиления оборонительных и наступательных возможностей. Уитэкер не уточнил конкретные системы, о которых идет речь.





«Мы предоставляем (Киеву) некоторые средства (поражения), позволяющие наносить удары глубже (по территории России)», — подчеркнул постпред США при НАТО.