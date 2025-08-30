В США признались в поставках на Украину оружия, способного бить вглубь РФ
Постпред при НАТО: США поставляют Киеву оружие, позволяющее бить по РФ глубже
Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружение, которое позволяет наносить более глубокие удары по территориям России. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в эфире телекомпании Fox News.
Дипломат отметил, что администрация президента Дональда Трампа обеспечивает Украину средствами поражения для усиления оборонительных и наступательных возможностей. Уитэкер не уточнил конкретные системы, о которых идет речь.
«Мы предоставляем (Киеву) некоторые средства (поражения), позволяющие наносить удары глубже (по территории России)», — подчеркнул постпред США при НАТО.Он также подтвердил, что украинцы, вероятно, применят американское оружие.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия решительно ответит на использование любых дальнобойных систем против нее.
28 июля в Госдуме оценили вероятность поставок ракет Tomahawk Украине. Депутат Андрей Колесник считает, что США, скорее всего, поставят Киеву эти дальнобойные ракеты. Если это случится, то РФ будет рассматривать данное оружие как законную цель уже на этапе транспортировки, уничтожая его при логистике.