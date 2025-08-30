Из-за падения обломков БПЛА ВСУ в Адыгее пострадал человек

30 августа 2025, 06:30

Kub Mash: Один человек пострадал после падения обломков БПЛА в Яблоновском

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате падения обломков вражеских беспилотников в поселке Яблоновском Тахтамукайского района повреждены несколько частных домовладений и один производственный цех. Также пострадал один местный житель. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на слова главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.