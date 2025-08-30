Из-за падения обломков БПЛА ВСУ в Адыгее пострадал человек
В результате падения обломков вражеских беспилотников в поселке Яблоновском Тахтамукайского района повреждены несколько частных домовладений и один производственный цех. Также пострадал один местный житель. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на слова главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.
Уточняется, что пострадавшему была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия по поручению Кумпилова работают глава Тахтамукайского района Аскер Савв, глава поселения Заурдин Атажахов, а также представители всех экстренных служб.
Момент, когда обломки БПЛА упали на жилые дома в Яблоновском, попал на видео. В клипе раздается характерное для БПЛА жужжание и слышен громкий хлопок, после которого включается сигнализация на автомобилях. Затем территорию освещает яркая вспышка.
Ранее сообщалось, что после падения обломков на БПЛА ВСУ территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) была повреждена одна из технологических установок. Произошел пожар на площади около 300 квадратных метров.
