Российские войска успешно продвинулись в сторону Северска

30 августа 2025, 05:39

Марочко: Российские бойцы на 500 м продвинулись к Северску в ДНР

Фото: iStock/Diy13

Вооруженные силы России продвинулись в направлении Северска в Донецкой народной республике (ДНР) на 500 метров. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.





В районе Северска продолжаются активные боевые действия. Командование ВСУ предпринимает усилия для стабилизации линии фронта, поскольку российские войска успешно продвигаются южнее от города.





«Касаемо Северска. Здесь есть успехи у наших войск. За последнее время наши военнослужащие продвинулись северо-восточнее от данного населенного пункта, вдоль железной дороги, сократив при этом расстояние до городской агломерации на 500 метров», — уточнил Марочко.