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Российские беспилотники ликвидировали пять украинских самолетов в аэропорту Днепропетровска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Общественной палаты России Владимира Рогова.
«…Уничтожено не менее 5 самолетов, еще два получили повреждения. И уничтожен ангар, в котором велись работы по переоборудованию данных самолетов гражданского предназначения для использования в военных целях. Данное военное производство уничтожено», — прокомментировал Рогов.
Перед этим в Минобороны России доложили о поражении украинского военного аэродрома. В ведомстве уточняли, что ВС РФ пользовались дронами, артиллерией и ракетами. Президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт в июне 2024 года, но украинские власти устроили вторжение в Курскую область.
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