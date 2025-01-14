В Саратове и Энгельсе отменены очные занятия в школах из-за угрозы атак БПЛА

Фото: istockphoto/Naypong
Занятия в школах Саратова и Энгельса во вторник 14 января пройдут в онлайн-режиме. Причина такого решения — угроза атак беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В своём телеграм-канале он уточнил, что представители органов местного самоуправления и учебных заведений оперативно донесли эту информацию до родителей. В целях безопасности уроки сегодня будут проводиться дистанционно.
В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА, объявленная в 04:57 по московскому времени. В результате атаки дрона повреждение получило здание одного из промышленных предприятий в Энгельсе. По словам главы областной администрации, все оперативные и экстренные службы региона работают в усиленном режиме.
Читайте также:
Более 200 дронов ВСУ: Россия подверглась самой массированной атаке с начала года
Ракеты ATACMS и 200 дронов: ВСУ атаковали Россию, ВС РФ продвигаются в Курской области, последние новости СВО
В сети появились кадры мощного взрыва беспилотника ВСУ над Энгельсом
Александр Бойцов