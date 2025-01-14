В Саратове и Энгельсе отменены очные занятия в школах из-за угрозы атак БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил бойцов, проходящих лечение после ранений в военном госпитале под Солнечногорском. Госпиталь был основан в 1949 году во Владимирской области, а через восемь лет был передислоцирован в подмосковное Тимоново.