В сети появились кадры мощного взрыва беспилотника ВСУ над Энгельсом

Фото: iStock/Leonid Ikan
В сети появились впечатляющие кадры, запечатлевшие момент уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энгельсе Саратовской области. В публикации Telegram-канала Mash видно, как после удара возникает огненный шар и мощный взрыв, который приводит к срабатыванию аварийной сигнализации у припаркованных автомобилей.
По данным канала, ВСУ пытались атаковать город с помощью реактивных ракет-дронов «Пекло» и дронов «Бобер». Однако средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку, уничтожив не менее 15 воздушных целей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что еще один украинский беспилотник уничтожен над Суворовским районом Тульской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что еще один украинский беспилотник уничтожен над Суворовским районом Тульской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова