Более 200 дронов ВСУ: Россия подверглась самой массированной атаке с начала года

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Над территорией России ночью сбили более 200 беспилотников ВСУ, это самая массированная атака в 2025 году, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, противник атаковал с помощью дронов PD-2, UJ-22, «Бобёр», «Лютый», а также пяти американских ракет ATACMS.
Как пишет «Газета.Ru», БПЛА были замечены в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.
Промышленное предприятие в Энгельсе (Саратовская область) получило повреждения в результате атаки беспилотников. Также целью ВСУ мог быть завод «Казаньоргсинтез» в Татарстане.
Над Тульской областью были уничтожены 16 украинских дронов. В городе Алексине обломки БПЛА повредили несколько автомобилей и хозяйственных построек, а также выбили стёкла в жилом доме.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в Казани в результате атаки беспилотника загорелась газовая цистерна.
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Как пишет «Газета.Ru», БПЛА были замечены в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.
Промышленное предприятие в Энгельсе (Саратовская область) получило повреждения в результате атаки беспилотников. Также целью ВСУ мог быть завод «Казаньоргсинтез» в Татарстане.
Над Тульской областью были уничтожены 16 украинских дронов. В городе Алексине обломки БПЛА повредили несколько автомобилей и хозяйственных построек, а также выбили стёкла в жилом доме.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в Казани в результате атаки беспилотника загорелась газовая цистерна.
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Слюсарь: Массовая атака 14 дронов ВСУ в Ростовской области отражена силами ПВО
Анастасия Ларина