В Саратове школьница ночью ушла к мошенникам
В Саратове 15-летняя школьница ночью ушла из дома после разговора с мошенницей и едва не отдала аферистам 1 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Несовершеннолетняя вышла из квартиры около трех часов ночи и взяла банковскую карту матери. Испуганная женщина сразу обратилась в полицию. Сотрудники начали поиски и вскоре заметили девочку на скамье с телефоном в руке. В МВД России уточнили: лжесотрудница Центробанка держала жертву на линии четыре часа.
Собеседница требовала снять деньги со счета и передать их курьеру. План сорвался из-за простой детали: школьница не вспомнила ПИН-код. После этого незнакомка приказала ждать на месте и пообещала «решить проблему». Полицейские успели раньше и сорвали схему.
