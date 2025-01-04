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В СБУ недовольны самарским губернатором Федорищевым

Губернатор Самарской области Федорищев попал в поле зрения СБУ
Вячеслав Федорищев (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Вячеслав Федорищев (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

СБУ предъявила подозрения губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву в том, что он якобы «финансирует террористическую деятельность оккупационной армии Российской Федерации».
Об этом сам глава российского региона написал в своём телеграм-канале. По его словам, вменяемая ему статья звучит длинно и напыщенно: «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Украинские разведчики подозревают Федорищева в том, что он приезжал на Донбасс, передавал российским военным тепловизоры, средства радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, ударные беспилотники и транспортные средства. Самарский губернатор выразил недовольство термином «подозрение».



«Не понимаю только одного. Почему только подозрение?! Приезжал и продолжу это делать», — заявил руководитель областной администрации.

По его словам, усилия его лично и его единомышленников будут только нарастать, ровно до того момента, пока Россия не одержит победу в СВО. А это произойдёт уже скоро, заключил Федорищев.

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Военнопленный санитар рассказал о лечении иностранных наёмников ВСУ
Пленный Набока: большинство раненых наёмников ВСУ уезжали домой после лечения
04 января 2025, 18:51

Фото: iStock/sergeyryzhov

Большинство раненых иностранных наёмников ВСУ после прохождения лечения возвращались домой. Об этом сообщил военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и служивший санитаром в военном госпитале в Харькове.
Он подчеркнул, что в основном наёмники получали тяжёлые ранения, поэтому сразу же после прохождения лечения уезжали к себе на родину.

Набока служил санитаром в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра в Харькове, куда в том числе попадали наёмники с тяжёлыми ранениями.

По его словам, за два года работы к нему в отделение попадали наёмники из Азербайджана, Германии, Грузии, Испании, Колумбии, Польши, Франции и Чехии. Они проходили лечение в общих палатах и на общих условиях.

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#военные
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Около 100 жителей эвакуировали из дома в Воронеже после обнаружения обломков БПЛА
04 января 2025, 18:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Около 100 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Воронеже, где обнаружили части сбитых украинских беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он подчеркнул, что большинство жильцов разъехались к родственникам, а для остальных были подготовлены автобусы и организован пункт временного размещения в ближайшей школе.

Также Гусев подчеркнул, что экстренные службы эвакуируют жильцов ещё одного дома в городе, где также были обнаружены обломки сбитых дронов.

В настоящее время территории о обоих домов оцеплены, решается вопрос о ликвидации обломков.

4 января в Воронеже и пригороде силами ПВО были сбиты не менее пяти беспилотников. Часть из них обрушились на Левобережный район города, где были повреждены жилые дома.

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Украинский пленный: Я окаменел, узнав о нахождении в Курской области
04 января 2025, 18:02

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Украинский военнослужащий Кирилл Исинбаев «окаменел», когда узнал от сослуживцев, что находится в приграничном районе российского региона. Об этом он сам рассказал, когда попал в плен в Курской области.
Слова украинского военнопленного передаёт сайт KP.RU. По словам бывшего бойца ВСУ, его и тех, кто с ним служил, просто «кинули», не объяснив, куда их везут. Момент попадания в плен Исинбаев описал так: приказали кинуть в блиндаж гранату, он подошёл к укрытию, услышал команду сдаваться на русском языке. Что с готовностью тут же и сделал.

Украинский солдат рассказал, что мать его — уроженка южного региона России, а отец — мариец по национальности, который родился ещё в Башкирской АССР. а сам он затрудняется с национальной идентификацией, не знает, «кем себя считать».

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ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета и шесть снарядов на Горловку
04 января 2025, 17:58

Фото: iStock/NiseriN

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, используя шесть снарядов и четыре взрывоопасных предметов, сброшенных с беспилотников. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Отмечается, что было зафиксировано несколько атак со стороны вооружённых формирований Украины. Сначала ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, после чего сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотников. Атаки производились в период с 01:00 до 16:00.

Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка. До начала СВО его численность населения составляла свыше 250 тысяч человек.

В настоящее время Горловка является самым обстреливаемым населённым пунктом в Донецкой Народной Республике.

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В Москве прооперируют пострадавшего от удара дрона главврача больницы в Алёшках
04 января 2025, 17:26

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Главного врача Городской больницы в Алёшках Херсонской области, раненного при атаке украинского дрона, прооперируют в Москве. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат.
В своём телеграм-канале глава ведомства уточнил, что врач, известный всему городу, направлен в столицу для прохождения специализированного лечения. Там ему будет проведена операция на глаза. Алёшкинская городская больница продолжает работать в штатном режиме, населению оказывается вся необходимая помощь.

Здание больницы в Алёшках Херсонской области было атаковано ВСУ 30 декабря 2024 года. Оператор FVP-дрона направил аппарат прямо в кабинет главного врача. Владимир Харлан получил множественные тяжёлые осколочные ранения. Его заместитель Василий Борисов погиб на месте.

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В Днепропетровской области через несколько недель могут начаться бои – Bild
04 января 2025, 17:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска продолжают активно наступать и уже находятся в семи километрах от Днепропетровской области Украины, где ещё ни разу не было наземных боевых действиях. Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке в своей статье.
Журналист подчеркнул, что с начала 2025 года ВС РФ взяли под контроль восемь населённых пунктов в районе Красногвардейска (украинское название – Покровск) и они продолжают своё активное продвижение.

При этом, уточнил Рёпке, российские войска никогда не атакуют город сразу, а используют стратегию, при которой сначала обходят населённый пункт с юга.

Также обозреватель спрогнозировал скорое начало боевых действий в Днепропетровской области. Это станет «ужасным сценарием» для властей Украины.

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Блинкен признал, что США начали вооружать Украину задолго до начала СВО
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#сво
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Блинкен признал, что США начали вооружать Украину задолго до начала СВО
Блинкен: США начали вооружать Украину задолго до начала СВО
04 января 2025, 17:09

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью The New York Times сообщил, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала СВО.
Он заявил, что задолго до начала конфликта, а именно с сентября 2021 года, Вашингтон незаметно поставлял Киеву большое количество вооружения, чтобы убедиться, что у страны есть всё необходимое для обороны. В частности, тогда были отправлены ракетные зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Накануне Блинкен заявил, что США обеспокоены потенциальным применением ядерного оружия Россией. По его словам, вероятность нанесения удара выросла с 5% до 15%.

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#сво
#финансирование
#вооружение
#поставки
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ВС РФ ответят на попытки ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS
МО РФ пообещало ответить на попытку ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области
04 января 2025, 16:06

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска ответят на попытки ВСУ обстрелять Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что на действия киевского режима, которые поддерживаются западными кураторами, обязательно будут приняты ответные меры.

Напомним, что 3 января украинские войска предприняли попытку ударить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Белгородской области. Все цели были успешно уничтожены расчётами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ».

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В Воронеже украинский беспилотник ударил в многоэтажный жилой дом
04 января 2025, 15:58

Фото: istockphoto/NiseriN

Дрон ВСУ атаковал жилое здание в Воронеже. Беспилотник влетел в окно квартиры, расположенной на девятом этаже двенадцатиэтажного дома на Иркутской улице.
Об этом сообщил телеграм-канал Baza. В момент атаки дома находился хозяин жилища, 78-летний Николай М. По счастливому стечению обстоятельств он не пострадал. Стены и перекрытия в квартире оказались прочными, а он в момент взрыва находился в другой комнате. Сейчас на месте работают сотрудник оперативных служб.

Губернатор города Александр Гусев в телеграм-канале сообщил, что в Воронеже и его пригороде сбито как минимум пять украинских беспилотников. К счастью, обошлось без жертв.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами различные регионы России. Системы ПВО уничтожают большинство БПЛА противника.

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#всу
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