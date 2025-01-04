В СБУ недовольны самарским губернатором Федорищевым

Вячеслав Федорищев (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
СБУ предъявила подозрения губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву в том, что он якобы «финансирует террористическую деятельность оккупационной армии Российской Федерации».
Об этом сам глава российского региона написал в своём телеграм-канале. По его словам, вменяемая ему статья звучит длинно и напыщенно: «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
Украинские разведчики подозревают Федорищева в том, что он приезжал на Донбасс, передавал российским военным тепловизоры, средства радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, ударные беспилотники и транспортные средства. Самарский губернатор выразил недовольство термином «подозрение».
По его словам, усилия его лично и его единомышленников будут только нарастать, ровно до того момента, пока Россия не одержит победу в СВО. А это произойдёт уже скоро, заключил Федорищев.
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Украинские разведчики подозревают Федорищева в том, что он приезжал на Донбасс, передавал российским военным тепловизоры, средства радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, ударные беспилотники и транспортные средства. Самарский губернатор выразил недовольство термином «подозрение».
«Не понимаю только одного. Почему только подозрение?! Приезжал и продолжу это делать», — заявил руководитель областной администрации.
По его словам, усилия его лично и его единомышленников будут только нарастать, ровно до того момента, пока Россия не одержит победу в СВО. А это произойдёт уже скоро, заключил Федорищев.
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Александр Бойцов