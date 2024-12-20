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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью журналистам заявил, что Киевский режим понимает неизбежность освобождения Херсона Россией, пишет РИА Новости.
По его словам, украинское руководство с самого начала осознавало, что Херсон является частью России и лишь временно находится под оккупацией. Сальдо отметил, что украинские власти всегда опасались этого момента, однако не могут предсказать, когда именно это произойдет.
Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал обращение в своем Telegram-канале, в котором призвал жителей Херсона и его пригородов к эвакуации.
Херсонская область — это регион России, расположенный в нижнем течении реки Днепр и омываемый Азовским и Черным морями. Область стала частью России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает результаты этого референдума и продолжает обстреливать территорию. На данный момент 75% Херсонской области находится под контролем России, в то время как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, остаётся под контролем украинских войск.
Половина американцев выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал обращение в своем Telegram-канале, в котором призвал жителей Херсона и его пригородов к эвакуации.
Херсонская область — это регион России, расположенный в нижнем течении реки Днепр и омываемый Азовским и Черным морями. Область стала частью России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает результаты этого референдума и продолжает обстреливать территорию. На данный момент 75% Херсонской области находится под контролем России, в то время как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, остаётся под контролем украинских войск.
Половина американцев выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова