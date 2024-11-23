«Посмотрим, сколько протянут»: ВСУ могут остаться без провизии и боеприпасов под Курском

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Украинские войска могут остаться без возможности подвозить провизию и боеприпасы на один из участков в Курской области, где с наступлением ВС РФ увеличивается расстояние между позициями ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным «Барин» из отряда спецназа «Ахмат».
Он пояснил, что российские военные активно наступают по флангам, из-за чего ВСУ растянулись и столкнулись с проблемой подвоза провизии, которая будет только усугубляться.
Также подвоз ротации усложняют неблагоприятные погодные условия, результатом которых стали размытые дороги.
Ранее в этот день Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Курском направлении.
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Также подвоз ротации усложняют неблагоприятные погодные условия, результатом которых стали размытые дороги.
Ранее в этот день Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Курском направлении.
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Анастасия Чинкова