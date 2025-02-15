В России пообещали ответить на обстрел ВСУ съемочной группы Первого канала

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в атаке ВСУ на съёмочную группу «Первого канала» в Курской области понесут наказание. Об этом сообщается на сайте министерства.
Захарова также призвала международное сообщество осудить нападение, подчеркнув, что молчание будет расценено как поддержка киевского режима.
Про инцидент стало известно вечером 14 февраля: ВСУ обстреляли съемочную группу «Первого канала» в Курской области. По данным и.о. губернатора Курской области Александра Хинштейна, оператор Юрий Шолмов получил ранения при обстреле. Его доставили в областную больницу. Позже Шолмов заявил, что с ним всё в порядке, и планирует вернуться к работе после лечения.
Ранее ночью 15 февраля «Радио 1» передавало, что в пригороде Ростова-на-Дону прогремели взрывы, предположительно связанные с работой системы ПВО.
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*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
«Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения», — пояснила Захарова в своем комментарии.
Про инцидент стало известно вечером 14 февраля: ВСУ обстреляли съемочную группу «Первого канала» в Курской области. По данным и.о. губернатора Курской области Александра Хинштейна, оператор Юрий Шолмов получил ранения при обстреле. Его доставили в областную больницу. Позже Шолмов заявил, что с ним всё в порядке, и планирует вернуться к работе после лечения.
Ранее ночью 15 февраля «Радио 1» передавало, что в пригороде Ростова-на-Дону прогремели взрывы, предположительно связанные с работой системы ПВО.
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МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО
*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
Мария Моисеева