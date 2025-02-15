SHOT: В пригороде Ростова-на-Дону раздалась серия взрывов, работает ПВО

Фото: iStock/dzika_mrowka
В пригороде Ростова-на-Дону прогремели взрывы, предположительно связанные с работой системы ПВО.
По информации жителей, переданной SHOT, в микрорайоне Западный было слышно от трёх до пяти взрывов. Они также раздались в городе Батайск, расположенном в 6 км от Ростова.
Предварительные данные указывают на попытки ПВО сбить воздушные цели. На текущий момент официальных сообщений о разрушениях или пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области будут отселены по решению оперативного штаба региона.
Также стало известно, что Зеленский дал ответ на предложение США по передаче половины минеральных ресурсов Украины. Он отказался подписать документ, предоставляющий США права на 50% недобытых минеральных ресурсов страны.
Читайте также:
Во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием по телефону
SHOT: В аэропорту Домодедово пожар — на взлётной полосе вспыхнул снегоуборщик
Предварительные данные указывают на попытки ПВО сбить воздушные цели. На текущий момент официальных сообщений о разрушениях или пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области будут отселены по решению оперативного штаба региона.
Также стало известно, что Зеленский дал ответ на предложение США по передаче половины минеральных ресурсов Украины. Он отказался подписать документ, предоставляющий США права на 50% недобытых минеральных ресурсов страны.
Читайте также:
Во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием по телефону
SHOT: В аэропорту Домодедово пожар — на взлётной полосе вспыхнул снегоуборщик
Мария Моисеева