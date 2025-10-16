В Серпухове прошёл муниципальный этап игры «Служу Отечеству» для школьников
В Серпухове учащиеся девяти школ городского округа продемонстрировали свои способности на муниципальном этапе военно-патриотической игры «Служу Отечеству», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования включали пять этапов: марш-бросок, полосу препятствий, сборку и разборку автомата, стрельбу, медицинский конкурс и викторину. Каждое задание требовало точного соблюдения правил и высокой физической подготовки.
Мероприятие прошло на базе Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого. Генерал-майор Михаил Баитов, а также депутаты и участник СВО Станислав Дередюк поздравили участников, подчеркнув важность упорства, сплочённости и спортивного духа.
В каждой команде было по четыре человека. Школьники готовились даже в выходные, чтобы показать лучшие результаты. По итогам этапа победителями стали МБОУ «Школа современного образования», МБОУ «Образовательный комплекс им. Владимира Храброго», МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №3.
Игра «Служу Отечеству» дала участникам возможность проявить себя, укрепить физическую подготовку и найти новых друзей.
