В Серпухове прошёл муниципальный этап игры «Служу Отечеству» для школьников

16 октября 2025, 17:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Серпухове учащиеся девяти школ городского округа продемонстрировали свои способности на муниципальном этапе военно-патриотической игры «Служу Отечеству», сообщает пресс-служба администрации городского округа.