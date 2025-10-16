Достижения.рф

В Серпухове родителей участника СВО поздравили с 50-летием совместной жизни

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

16 октября глава Серпухова Алексей Шимко вместе с председателем Совета Михаилом Шульгой поздравили Виктора Васильевича и Ольгу Николаевну Овсянниковых с золотой свадьбой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Супруги познакомились в 1974 году на предприятии, ныне АО «РАТЕП», а через год сыграли свадьбу в деревне Левашово. За 50 лет совместной жизни они прошли долгий путь, сохранив любовь и верность.
Их сын Владимир участвует в специальной военной операции.

«Ждём скорейшего возвращения домой с передовой. Виктору Васильевичу и Ольге Николаевне здоровья, душевного тепла и ещё много спокойных, счастливых дней в кругу близких», — сказал Шимко.
Он отметил, что прожить вместе полвека — огромное счастье.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0