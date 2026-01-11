Украинские боевики по ошибке уничтожили часть собственного полка
Украинские боевики по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, которые приводит ТАСС, это произошло после того, как этот полк вывели из села Святопетровка Гуляйпольского района. Украинские боевики приняли отступавших сослуживцев за российских военнослужащих и нанесли по ним удар.
425-й штурмовой полк ВСУ ранее участвовал сражениях за Красноармейск и Гуляйполе. Члены этого формирования печально известны тем, что носят на рукавах шевроны с нацистским орлом, который вместо свастики в венке держит украинский трезубец.
Ранее сообщалось, что попавший в плен ВС РФ боец ВСУ Валерий Соколенко, насиловавший и убивавший мирных жителей Донбасса в 2017 году, хвастался своими «подвигами» перед сослуживцами.
