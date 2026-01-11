ВСУ ударили по православной гимназии
Беспилотники ВСУ повредили здание Воронежской православной гимназии
Беспилотники ВСУ повредили здание Воронежской православной гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
По данным агентства, украинский дрон ударил по учебному заведению в это воскресенье, 10 января.
«Информация по поврежденному образовательному объекту. Это учреждение епархии — Воронежская православная гимназия», — передала пресс-служба мэрии.Сегодня Воронеж подвергся одной из самых сильных атак беспилотников с начала СВО. Губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты.
В результате ударов повреждения получили более 10 многоквартирных и столько же частных домов, а также несколько административных зданий. Известно о погибшей и пострадавшей женщинах.