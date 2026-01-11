ВСУ ударили по православной гимназии

11 января 2026, 13:24

Беспилотники ВСУ повредили здание Воронежской православной гимназии

Фото: iStock/bbsferrari

Беспилотники ВСУ повредили здание Воронежской православной гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.





По данным агентства, украинский дрон ударил по учебному заведению в это воскресенье, 10 января.

«Информация по поврежденному образовательному объекту. Это учреждение епархии — Воронежская православная гимназия», — передала пресс-служба мэрии.