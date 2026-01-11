Достижения.рф

ВСУ ударили по православной гимназии

Беспилотники ВСУ повредили здание Воронежской православной гимназии
Фото: iStock/bbsferrari

Беспилотники ВСУ повредили здание Воронежской православной гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.



По данным агентства, украинский дрон ударил по учебному заведению в это воскресенье, 10 января.

«Информация по поврежденному образовательному объекту. Это учреждение епархии — Воронежская православная гимназия», — передала пресс-служба мэрии.
Сегодня Воронеж подвергся одной из самых сильных атак беспилотников с начала СВО. Губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты.

В результате ударов повреждения получили более 10 многоквартирных и столько же частных домов, а также несколько административных зданий. Известно о погибшей и пострадавшей женщинах.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0