ВС РФ в Одессе, предположительно, взорвали военный аэродром

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Армия России, предположительно, поразила военный аэродром в Одессе, оттуда валит столб дыма. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилет в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере оттуда валит черный столб дыма. Ну раз ПВО (скорее всего) убрали, можно и по ангарам пройтись», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
Он также предположил, что удар мог прийтись по средствам противовоздушной обороны Украины. По словам жителей города, взрыв прогремел в районе поселка Авангард.
Тем временем, по данным украинских СМИ, в Одессе продолжают раздаваться новые взрывы.
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Элина Позднякова