В сети распространилось видео с мобилизацией гуся в Херсонской области
В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине забрали гуся у местной жительницы в Херсонской области. Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, представители ТЦК приехали за мужчиной, однако не нашли его. После этого, как утверждается, они зашли во двор и забрали птицу из гусятника.
На кадрах видно, как пожилая женщина пытается помешать происходящему и прогоняет мужчин, нанося им удары палкой. Видео сняла знакомая хозяйки, которая резко раскритиковала действия людей в форме.
